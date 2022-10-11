Когда закончится тяжелый период: астролог рассказал, каким будет конец 2022 года

Российский астролог Александр Зараев сделал небольшой прогноз, касающийся конца 2022 и начала 2023 года. По мнению специалиста, россиян ждет очень напряженная осень.

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Самый сложный период будет до 25 октября. Он совпадет с новолунием и солнечным затмением. В это время возможна наиболее жесткая конфронтация.

В первой половине 2023 года ситуация начнет выправляться. Юпитер из знака Овна в соединении с восходящим лунным узлом перейдет в знак Тельца. Это указывает на новую дипломатическую парадигму развития международных отношений.