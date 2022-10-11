Эксперт рассказал, что нужно делать с осенней опавшей листвой

Главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк рекомендует использовать опавшую на участках листву в качестве удобрений. Правда, предварительно стоит избавиться от листьев, поврежденных насекомыми.

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А вот на газонах оставлять листву не нужно. По словам садовника, на других участках листья, сброшенные деревьями, могут превратиться в отличное удобрение.