Внимательно смотрите в платежки! С октября вводятся новшества по оплате за коммуналку

Изменения в сфере ЖКХ отошли на второй план на фоне событий, происходящих в мире. Между тем, в платежках за октябрь, которые граждане получат совсем скоро, они будут отражены. Их немало.

Повышение тарифов на коммуналку ждет всех нас с декабря 2022 года. Но и кроме них есть кое-какие новшества, которые будут отражены в платежках.

Итак.

Мобилизованные и их семьи будут освобождены от пени по долгам за коммунальные и жилищные платежи, а также капремонт. Но платить за коммуналку все равно нужно.

Пени для всех граждан будут меньше. Ставку зафиксировали на уровне 9,5%, а если она опустится ниже, то рассчитывать будут по наименьшей.

«Скидки» по капремонту, теперь без справок. Важное уточнение: льгота эта вводится на региональном уровне, поэтому где-то она есть, а где-то нет. Еще один момент: на нее надо написать заявление в органы соцзащиты.

И еще одно изменение в сфере капремонта. Государственные жилищные инспекции получили право контролировать местные компании, которые проводят капремонт.

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По материалам kp.ru