Можно смело брать: Роскачество назвало самое лучшее сливочное масло

Роскачество провело исследование одного и продуктов народного потребления — сливочного масла. Специалисты повторно изучили продукцию семи торговых марок, чтобы понять, не упало ли качество товаров за последние годы.

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В список исследования попало сливочное масло с жирностью 82,5% семи популярных торговых марок: «Избенка», «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко», «Село Зеленое».