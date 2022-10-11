Можно смело брать: Роскачество назвало самое лучшее сливочное масло

Роскачество провело исследование одного и продуктов народного потребления — сливочного масла. Специалисты повторно изучили продукцию семи торговых марок, чтобы понять, не упало ли качество товаров за последние годы.
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В список исследования попало сливочное масло с жирностью 82,5% семи популярных торговых марок: «Избенка», «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко», «Село Зеленое».
По результатам проверок товары шести брендов подтвердили свой статус высококачественных. Они соответствовали и обязательным требованиям, и критериям Роскачества.
В сливочном масле «Избенка» были выявлены превышения по содержанию дрожжей и плесени. Это может связано как с нарушениями санитарных условий на производстве, так и с неправильным хранением, транспортировкой.