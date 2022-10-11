Правительство заплатит коммунальные долги некоторых граждан: законопроект уже готов

Единороссы разработали и в ближайшее время собираются внести в Госдуму законопроект, согласно которому правительство сможет предоставлять единовременные выплаты для погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги. Не всем, конечно, но определенным категориям граждан.

«Это в дальнейшем позволит разорвать круг, когда нуждающимся в субсидии на оплату ЖКХ такая субсидия не предоставляется по причине наличия просроченной задолженности, в дальнейшем такая ситуация приводит к еще большему ухудшению финансового положения должников», — цитирует ТАСС члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Депутат отметил, преференции в получении этих выплат будут предоставлены гражданам, попавшим под частичную мобилизацию. Деньги будут поступать из невостребованных сумм, заложенных в региональных бюджетах на субсидии для оплаты ЖКХ. Причем сразу на счета коммунальных компаний.

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