Никогда не покупайте эту гадость: в Роскачестве назвали худшее молоко

Специалисты Роскачества произвели проверку пастеризованного молока. Эксперты изучили 70 популярных торговых марок. Продукты исследовались по 26 параметрам качества, безопасности и соответствия маркировки.
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Оказалось, не все образцы, представленные на полках магазинов, соответствуют необходимым нормам. Так, в продукции трех торговых марок нашли растительные жиры («Моя цена», «Приволжское» и «Свое-Наше»).
В молоке семи производителей выявили кишечную палочку («Амка», «Белые росы», «Дмитрогорский продукт», «Моя цена», «Приволжское», «Свое-Наше» и «Чишминский молочный завод»), а пять товаров оказались не первой свежести («Из Вологды», «Лакт», «Молочная сказка», «Свое-Наше» и «Чишминский молочный завод»).
При этом ни в одном образце не было выявлено превышений установленных ТР ТС норм по антибиотикам, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл) и бактерий золотистого стафилококка.