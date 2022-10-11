Никогда не покупайте эту гадость: в Роскачестве назвали худшее молоко

В молоке семи производителей выявили кишечную палочку («Амка», «Белые росы», «Дмитрогорский продукт», «Моя цена», «Приволжское», «Свое-Наше» и «Чишминский молочный завод»), а пять товаров оказались не первой свежести («Из Вологды», «Лакт», «Молочная сказка», «Свое-Наше» и «Чишминский молочный завод»).

При этом ни в одном образце не было выявлено превышений установленных ТР ТС норм по антибиотикам, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл) и бактерий золотистого стафилококка.