«Единственные хорошие дни»: астролог рассказала, что нужно сделать до 16 октября

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Свой прогноз дала Елена Мун.

Астролог Елена Мун рассказала, для каких дел подойдет время с 10 по 16 октября. В разговоре с порталом «А теперь внимание!» специалист отметила, что в этот период людям стоит выполнить давно отложенные дела.

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«Берите быка за рога и действуйте! Сейчас или никогда: наступили единственные благоприятные дни в октябре», — рассказала Мун.

По словам Елены, до 16 октября стоит посетить официальные инстанции и обратиться с просьбами к руководству или влиятельным людям. В этот период велика вероятность, что требования будут услышаны.

Помимо этого можно помириться с близкими и завести новые знакомства.

Также время отлично подходит для значимых покупок и переговоров, так как в конце октября наступит «коридор затмений», к которому присоединится ретроградный Марс, и период для деловой активности и шопинга будет неудачным.

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