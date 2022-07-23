«Ничего строить не надо»: Садальский дал совет россиянам, как разбогатеть на покупке валюты

Ранее экономисты высказали предположение, что Центробанк снизит ключевую ставку до конца года до пяти процентов.

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Сенатор Иван Абрамов считает, что может произойти возврат к прежнему курсу доллара и евро в районе 80-90 рублей.