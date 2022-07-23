«Ничего строить не надо»: Садальский дал совет россиянам, как разбогатеть на покупке валюты

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» прокомментировал слова сенатора Ивана Абрамова, который предсказал, что доллар и евро к концу года вырастут до 80-90 рублей.
«План такой: снижаем процентную ставку, берем дешевые кредиты, на кредиты покупаем дешевые доллары, из-за высокого курса доллар растет до 80, продаем доллары, возвращаем кредит, профит 25% за 6 месяцев. Ничего строить не надо».
Ранее экономисты высказали предположение, что Центробанк снизит ключевую ставку до конца года до пяти процентов.
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Сенатор Иван Абрамов считает, что может произойти возврат к прежнему курсу доллара и евро в районе 80-90 рублей.