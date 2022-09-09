Ни в коем случае не покупайте технику: чем чреват ретроградный Меркурий

С 9 сентября по 2 октября Меркурий уходит в ретроградное движение. По словам астролога Елены Мун, это планета, с которой связаны торговля и покупки, поэтому в ближайшее время в перечисленных схерах начнется настоящий хаос.

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Специалист посоветовала людям воздержаться от покупок техники, поскольку в итоге они останутся недовольны приобретениями.