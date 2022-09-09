Ни в коем случае не покупайте технику: чем чреват ретроградный Меркурий

Астролог Елена Мун рассказала, как вести себя с 9 сентября по 2 октября.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

С 9 сентября по 2 октября Меркурий уходит в ретроградное движение. По словам астролога Елены Мун, это планета, с которой связаны торговля и покупки, поэтому в ближайшее время в перечисленных схерах начнется настоящий хаос.

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Специалист посоветовала людям воздержаться от покупок техники, поскольку в итоге они останутся недовольны приобретениями. 

«Или она выходит из строя, или не оправдывает возложенных ожиданий. Если не хотите ходить по ремонтным сервисам — воздержитесь от покупок», — рассказала астролог сайту «А теперь внимание!».

Также Мун рекомендовала отказаться от приобретения автомобилей. По ее мнению, в начале осени можно начать присматривать машину, но саму покупку лучше осуществить после 2 октября.

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