Ни в коем случае не наедайтесь впрок: врач рассказала об опасности ягод

Летом мы все пытаемся впрок запастись витаминами, начиная поедать килограммами ягоды. Однако врачи сочли своим долгом предостеречь тех, кто, что называется, дорвался.

Здесь, как и во всем, хороша мера. Переедание ягод чревато набором лишнего веса. Да да, лишнего веса. В ягодах очень много сахара.