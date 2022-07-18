Ни в коем случае не наедайтесь впрок: врач рассказала об опасности ягод

Летом мы все пытаемся впрок запастись витаминами, начиная поедать килограммами ягоды. Однако врачи сочли своим долгом предостеречь тех, кто, что называется, дорвался.
Здесь, как и во всем, хороша мера. Переедание ягод чревато набором лишнего веса. Да да, лишнего веса. В ягодах очень много сахара.
«Хотя калорийность ягод кажется небольшой, именно на них медведи нагуливают приличный объем зимнего жира. Дело в том, что эволюционно механизм действия фруктозы коренным образом отличается от глюкозы. Глюкоза служит для производства энергии, фруктоза — для ее накопления. Поэтому через короткое время после приема фруктозы мы снова чувствуем голод. Нам нужно снова запасать энергию. Бесспорно, ягоды и фрукты — это наши друзья, чтобы это так и оставалось, нужно себя ограничивать», - рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова.
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Специалист добавила, что безопасным для фигуры объемом ягод является горсть. Именно столько можно съедать в день, а ни в коем случае не килограмм.
По материалам URA.RU.