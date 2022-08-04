Ни в коем случае не делайте это: крупный банк страны сделал заявление для россиян

Один из крупнейших банков страны «Газпромбанк» обратился к россиянам с заявлением. Организация предупредила своих клиентов-пользователей мобильного приложения ни в коем случае не удалять его со своих смартфонов.

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Речь идет о пользователях Android. Им «Газпромбанк» настойчиво рекомендует не удалять приложение. Потому что восстановить его уже будет невозможно. По крайне мере, в ближайшее время. Поскольку Google Play удалил утилиту из своей библиотеки приложений. Дело в том, что «Газпромбанк», как и многие другие российские банки, попал под западные санкции.

Таким образом, сейчас скачать приложение не получится, но у тех пользователей, у которых оно было установлено ранее, продолжает работать исправно, сообщает РБК.