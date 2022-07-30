Невероятно, но факт! Российских пенсионеров удивили выплаты за август

Российских пенсионеров удивили выплаты за август. Некоторые из них уже получили пенсии. Это бывшие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также генеральной прокуратуры, которые получают деньги за выслугу лет.

Пенсия увеличилась из-за индексации в размере десяти процентов, а также произведенного перерасчета за июнь и июль.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, средний размер военной пенсии ранее составлял 33 тысячи рублей. Теперь – более 36 тысяч. Об этом пишет PRIMPRESS.