Невероятно, но факт! Российских пенсионеров удивили выплаты за август

Российских пенсионеров удивили выплаты за август. Некоторые из них уже получили пенсии. Это бывшие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также генеральной прокуратуры, которые получают деньги за выслугу лет.
Пенсия увеличилась из-за индексации в размере десяти процентов, а также произведенного перерасчета за июнь и июль.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, средний размер военной пенсии ранее составлял 33 тысячи рублей. Теперь – более 36 тысяч. Об этом пишет PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что россияне смогут получить единоразовую выплату в размере 20 тысяч рублей от Пенсионного фонда уже на следующей неделе.