«Неуважение к себе — стоять три часа за трусами»: Гордон высмеяла людей в очереди в H&M

Общественница и правозащитница Екатерина Гордон в «Телеграме» посмеялась над людьми, которые часами стояли в очереди в магазины сети H&M.
«Везде ролики очередей в H&M. Что с нами стало? В книжный очередей нет. Это и есть не уважение к себе — стоять три часа в очереди за трусами».
Напомним, что в магазинах H&M в последнее время наблюдается столпотворение. Причина в том, что сеть уходит из России.
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Добавим, что H&M — шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, штаб-квартиры которой находятся в Стокгольме и Нью-Йорке.