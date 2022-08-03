«Неуважение к себе — стоять три часа за трусами»: Гордон высмеяла людей в очереди в H&M

Напомним, что в магазинах H&M в последнее время наблюдается столпотворение. Причина в том, что сеть уходит из России.

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Добавим, что H&M — шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, штаб-квартиры которой находятся в Стокгольме и Нью-Йорке.