Нет смысла скрывать: «Ашан» сделал для россиян важное заявление

Сеть гипермаркетов «Ашан» сделала заявления для россиян. Французский ритейлер планирует продолжать свою работу в нашей стране даже в условиях убыточности, если таковые наступят. В настоящее время, к слову, компания переживает «заметное замедление» покупательской активности, сообщает сайт Konkurent со ссылкой на Bloomberg.

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Напомним, что весной на фоне ухода многих иностранных компаний сеть «Ашан» выиграла от покупательского ажиотажа. В марте «Ашан» объявил, что уходить с российского рынка не собирается. При этом, корпорация остановила инвестиции в России.