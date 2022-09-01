Нет школьным поборам: предупреждение для тех, кто собирает «на шторы или ремонт»

Долгожданный для многих день настал. 1 сентября сотни тысяч школьников вновь сядут за парты. Пока они наслаждались самыми длинными каникулами, во многих школах сделали ремонты. Поэтому в Минпросвещения предупредили, что никаких поборов с родителей быть не должно.
«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело. Программы капремонта полностью обеспечены бюджетом. Текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов», – сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Также отмечается, что сбор денег на якобы нужды школы теперь будет уголовно наказуем. Об этом сообщает PRIMPRESS.