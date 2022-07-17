«Нет сервиса, все загажено»: половина россиян осталась недовольна своим отпуском 2022 года

Опубликованы результаты опроса россиян об их отпуске в 2022 году. Оказалось, что 48% граждан не довольны, как прошел их недавний отдых.

Из них 21% «скорее недовольны», тем как им удалось отдохнуть, а 27% считают, что их отпуск совершенно не задался.

«В России отпуск дорогой, нет сервиса, все загажено. За границу очень проблематично, долго и дорого стало добираться», - цитирует респондентов сайт по поиску работы SuperJob, который и провел опрос.

Удовлетворенными оказались 26%.

Четверть россиян (24%) отметили, что не имеют возможности брать отпуск тогда, когда им хочется. Чаще от этого обстоятельства страдают мужчины. Но у женщин больше претензий к отдыху этого лета, чем у их вторых половинок.

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Опрос проводился 10-14 июля среди 1600 представителей экономически активного взрослого населения из 375 городов России.