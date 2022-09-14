Несмотря на уход из России, владельцы Zara и Bershka получили в 2022 году рекордную прибыль

Несмотря на уход из России, прибыль испанской компании Inditex, владеющей брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и Pull & Bear, в 2022 году значительно выросла.

По данным, опубликованным бизнес-гигантом, с 1 февраля по 31 июля продажи и чистая прибыль компании достигли исторического максимума.

«Коллекции весна/лето были очень хорошо приняты нашими покупателями. Продажи за первое полугодие 2022 года составили 14,845 миллиарда евро, что на 24,5% больше, чем за первое полугодие 2021 года. Inditex полностью предусмотрела предполагаемые расходы на 2022 финансовый год в Российской Федерации и на Украине», — цитирует ТАСС сообщение Inditex.

Компания также добавила, что ее чистая прибыль за первое полугодие увеличилась на 41% — до 1,794 миллиарда евро.