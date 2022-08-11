Неприятный сюрприз: квитанции ЖКХ станут дороже на 3 тысячи уже в сентябре

Уже в сентябре россиян ждет неприятный сюрприз. Квитанции ЖКХ станут дороже на 3 тысячи рублей. Связано это с ростом тарифов на горячую и холодную воду в ряде регионов страны.
«Новые суммы в квитанциях жители начали получать уже сейчас, но с сентября цифры будут еще больше. С учетом холодной воды сейчас гражданам пришли квитанции в среднем на 600 рублей больше, чем месяцем ранее. А если добавить к этому горячую воду и отопление, которое присоединится в сентябре, сумма уже выйдет около трех тысяч рублей с каждой квартиры», — пишет Solenka.Info.
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Напомним, ранее стало известно, что в квитанциях ЖКХ появится новая графа расходов.