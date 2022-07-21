Неприятности поджидают россиян, пользующихся общественным транспортом

Многие россияне начали сталкиваться со сложностями при оплате своего проезда в общественном транспорте. Причем проблема носит общероссийский масштаб. С ней сталкиваются люди, оплачивающие услугу банковскими картами.

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Речь идет о картах платежных систем Visa и MasterCard. После того, как эти банковские сервисы покинули российский рынок, наши банки объявили о продлении срока использования карт. Причем, ими пользоваться можно даже после окончания периода, указанного на карте.

Однако, в общественном транспорте карты с просроченным периодом действия перестают считываться терминалами оплаты. В банковских организациях уверяют, что с их стороны проблемы нет, карты по-прежнему действующие. И грешат на платежные терминалы.

Выход их сложившейся ситуации предлагает сайту PRIMPRESS председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Пользователи, столкнувшиеся с указанной проблемой, могут выпустить заново банковскую карту. Либо пользоваться наличными при оплате проезда.