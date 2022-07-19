Неправильный пол: когда россиянам грозит штраф за ремонт

Ремонт в квартире может обернуться не только большими тратами, но и нервами и судами с соседями. По этой причине особенно внимательно следует отнестись к напольным работам.

Адвокат Елена Кудерко рассказала сайту «Прайм», что некачественный ремонт пола может обернуться штрафом. Какими должны быть полы, прописано в утвержденных Сводах правил по строительству. Если их не соблюдать, то можно крупно пострадать.

Наиболее частые ошибки в ремонте полов – это низкая шумо- и гидроизоляция. Именно от этого соседи снизу будут страдать, требуя административного наказания для нарушителя сверху.

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В случае недовольства соседи могут обратиться в суд, зафиксировать ущерб, а виновнику придется выплатить штраф в размере 2000 рублей, покрыть стоимость экспертизы и юридических услуг, компенсировать ущерб пострадавшей стороны, а также провести повторный ремонт с соблюдением всех норм под наблюдением службы приставов.