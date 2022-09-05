Неожиданно: счета за коммуналку будут оплачивать по-новому с 7 сентября

Правило коснется всех.
Многоэтажка

Многоэтажка. Фото: Global Look Press

Владельцам квартир, которые установили бытовые приборы учета, рассказали о новом  правиле оплаты услуг ЖКХ. Оно стало неожиданным, но отказаться от нововведения нельзя.  

По словам эксперта в сфере ЖКХ Натальи Балабиной, бытовые приборы учета являются собственностью владельца квартиры по умолчанию. К ним же относятся и те, которые вынесены в подъезд.

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«Если такой прибор каким-то образом выйдет из строя, оплатить его замену придется собственнику жилья. В таком случае человеку придет новый счет, который нужно будет обязательно оплатить, иначе начнутся проблемы с управляющей компанией, и тогда последствия будут уже более серьезными», - сказала Балабиина PRIMPRESS.

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