Неожиданно: счета за коммуналку будут оплачивать по-новому с 7 сентября

Владельцам квартир, которые установили бытовые приборы учета, рассказали о новом правиле оплаты услуг ЖКХ. Оно стало неожиданным, но отказаться от нововведения нельзя.

По словам эксперта в сфере ЖКХ Натальи Балабиной, бытовые приборы учета являются собственностью владельца квартиры по умолчанию. К ним же относятся и те, которые вынесены в подъезд.