Необыкновенной красоты: поклонники восхищены внешностью подросшей дочери покойной актрисы Евгении Брик

Известный режиссер Валерий Тодоровский крайне редко делает публикации в своих соцсетях. На этот раз мэтр, потерявший в этом году любимую жену, актрису Евгению Брик, показал в микроблоге, как сейчас выглядит их дочка Зоя.

Валерий Тодоровский поделился снимком, на котором его наследница от Евгении Брик запечатлена со старшей сестрой — дочкой режиссера от первого брака Екатериной.

Поклонники восхитились красотой сестер. Но особенно их впечатлила внешность младшей — Зои. Они пришли к выводу, что Зоя унаследовала от мамы редкую красоту.