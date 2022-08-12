Необыкновенной красоты: поклонники восхищены внешностью подросшей дочери покойной актрисы Евгении Брик

Известный режиссер Валерий Тодоровский крайне редко делает публикации в своих соцсетях. На этот раз мэтр, потерявший в этом году любимую жену, актрису Евгению Брик, показал в микроблоге, как сейчас выглядит их дочка Зоя.
Валерий Тодоровский поделился снимком, на котором его наследница от Евгении Брик запечатлена со старшей сестрой — дочкой режиссера от первого брака Екатериной.
Поклонники восхитились красотой сестер. Но особенно их впечатлила внешность младшей — Зои. Они пришли к выводу, что Зоя унаследовала от мамы редкую красоту.
Дочери Тодоровского Зоя (на фото слева) и Екатерина. Фото: соцсети
«Девочка просто необыкновенной красоты!», «Боже, я вижу в ней Женю!», «Взяла мамину красоту. Слава Богу, такая красота не канет в лету, а продолжится. Но Зоя взяла и от папы немало. Пусть будет счастлива на земле, чтобы мама была счастливой на небе!» — высказались в Сети.
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Напомним, Евгения Брик умерла в феврале 2022 года, ей было всего сорок лет.