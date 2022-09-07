Необратимые последствия: к чему может привести переедание арбуза и дыни

Сейчас самое время объедаться арбузами и дынями, ведь скоро урожай сойдет на нет. Однако диетологи советуют быть осторожными - переедание этих продуктов может серьезно навредить организму.

В первую очередь, арбузы и дыни резко повышают уровень глюкозы. А это значит, что диабетикам нужно быть предельно внимательными.

«Человек будет чувствовать ощущение потливости, зябкость конечностей, жар в затылке, страх смерти, что характерно для гипогликемических состояний. Чтобы не навредить, должна быть разумная дозировка – 200–250 г продукта.

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Прием этих сладких продуктов желательно производить в первой половине дня и днем, когда у организма есть возможность потратить эту углеводную энергию на активность. Вечером такие продукты я не рекомендую», – заявила врач-диетолог Наталья Лазуренко.