Немыслимыми темпами: эксперты назвали продукты, которые подорожают в самое ближайшее время

Прогнозы для потребителей неутешительны. Продукты питания, цены на которые и так уже взлетели до небес, продолжат дорожать.

Причем рост цен будет отмечаться на самые ходовые и востребованные у населения товары: молочные продукты, хлебо-булочные изделия, мясо и яйца.

В условиях санкций выросли цены на сырье и оборудование, что отразится на конечной цене продукта.

Молокопродукты, включая сыры, ряженку, кефир и прочее, уже в скором времени подорожают процентов на 20.

«50% в стоимости молока занимают корма, — объясняет фермер и по совместительству доктор экономических наук Дмитрий Валигурский. — Пшеница, овес, кукуруза, жмых, комбикорм… Он сегодня стоит 25–30 рублей, а год назад был 15 рублей за килограмм. Может ли продукция не дорожать? Молочное оборудование тоже подскочило в цене, запчастей и комплектующих нет, а если что и осталось на складах, то подорожало в 2–2,5 раза. Это не все затраты», — объясняет доктор экономических наук и фермер Дмитрий Валигурский.

Национальное рейтинговое агентство прогнозирует подорожание мяса птицы примерно на 5%, не исключает роста себестоимости разных видов мяса на 15–20%.