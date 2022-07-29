Некоторым семьям выплатят по миллиону рублей! Кто получит крупную сумму от государства

Владимир Путин поддержал идею возрождения почетного звания «Мать-героиня». Его будут присуждать женщинам, родившим и воспитавшим десятерых и более детей.

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Также президент предложил выплачивать гражданкам, которые будут удостоены этого звания, единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Минтруд уже опубликовал проекты документов для исполнения соответствующего поручения главы государства.

По информации «Парламентской газеты», помимо этого Путин предложил увеличить выплаты за награждение медалью ордена «Родительская слава» до двухсот тысяч рублей, а за вручении самого ордена — до пятиста тысяч рублей.