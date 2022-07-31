Некоторых пенсионеров лишат 1300 рублей уже с 1 августа

Российским пенсионерам уменьшат пенсию на 1300 рублей. Это произойдет уже 1 августа. Причина - пересчет размера доплат для пожилых граждан.

В Пенсионном фонде отметили, речь идет о тех пенсионерах, которые ранее работали в сферах, дающих право на получение доплаты к пенсии. Это угольная промышленность и гражданская авиация.

Известно, что бывшим летчикам и шахтерам начисляется ежемесячная доплата за стаж. Размер при этом индивидуален, но он меняется и пересматривается каждый квартал, то есть три месяца. Об этом пишет PRIMPRESS.