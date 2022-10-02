Некоторые льготы перестанут действовать, зарплату повысят: как изменится жизнь россиян с 1 октября

Стоит также знать, что льготный период подачи заявлений на получение ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет скоро завершится. В случае подачи заявления период выплаты будет начинаться с 1 апреля 2022 года.

Также подходит к концу период для подачи заявлений о замене натуральных льгот денежными и наоборот. Если желающий не успеет подать заявку, то уже сможет сделать это в следующем году.

В ряде регионов с 1 октября текущего года будут проиндексированы выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также в плановом порядке фиксированные выплаты для тех, кому исполнилось 80 лет. К дню пожилого человека — 1 октября — пенсионеры получат единовременные пособия.

В октябре будет упрощен порядок обращения за единовременной выплатой из средств пенсионных накоплений: ее можно будет получить на основании заявления в ПФР или НПФ.

С 26 октября на карту «Мир» дополнительно начнут перечислять социальные пособия, субсидии, компенсации малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам; субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежегодную денежную выплату почетным донорам России.

Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Эта возможность предусмотрена как в отношении отдельных услуг — например, переводов, онлайн-кредитования, так и на все операции, пишет 1prime.