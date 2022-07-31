Не выходя из дома: пенсионеры могут получить надбавку в 10 тысяч, написав лишь одно заявление

Российские пенсионеры смогут получить надбавку в 10 тысяч рублей. Это коснется абсолютно всех категорий пожилых граждан.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для того чтобы получить дополнительные деньги, нужно оформить статус самозанятого. Сделать это могут все, кто оказывает любого вида услуги, но до сих пор не подтвердил это официально.
«Например, ситуация подходит пенсионерам, которые занимаются репетиторством, или что-то готовят, а потом продают через Интернет свои блюда. Также многие пенсионеры подрабатывают нянями или сиделками, это тоже дополнительный доход, который можно оформить через самозанятость», – цитирует Власова PRIMPRESS.
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Стоит отметить, что деньги зачислят на счет каждому, но потратить их можно только для облегчения налогового бремени.