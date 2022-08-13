Не все знают: работающим пенсионерам рассказали о положенных бонусах 

Работающие пенсионеры — особая категория трудящихся граждан. По закону им предоставляются дополнительные бонусы от государства.
Согласно статье 128 Трудового кодекса, работающие пенсионеры имеют право взять отпуск без сохранения заработной платы на срок от 14 до 60 дней. Также пожилые люди могут оставить работу без обязательной отработки длиной в две недели.
По информации PRIMPRESS, помимо этого вышеназванная категория граждан должна получать возможность освобождения от работы один раз в год на два дня, с сохранением места и средней зарплаты.
Это время пенсионеры могут потратить на прохождение диспансеризации.