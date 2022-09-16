Не торопится уходить: H&M готовит приятный сюрприз покупателям

Шведский ретейлер H&M в конце лета открылся в России, чтобы распродать одежду и покинуть местный рынок. Однако, судя по всему, уходить с насиженного места бренду не очень-то и хочется. Доказательством тому служат новости о поставках новых коллекций одежды в отделы нашей страны.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Как сообщает PRIMPRESS, ритейлер организовал поставки из Казахстана. Пока в магазинах она не представлена, ее готовят к продаже. Судя по всему, прогнозы экспертов о том, что H&M не горит желанием уходить из России, сбываются: ранее генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорил, что если ритейлер и будет сворачивать бизнес в России, то очень медленно, чтобы в случае улучшения обстановки возобновить продажи.