Не торопились? И правильно! Турция, Египет, Таиланд и Мальдивы подешевели почти в два раза

Еще недавно в Турцию или Египет можно было улететь за 150–200 тысяч рублей на двоих, теперь эту цифру можно смело делить пополам, особенно в конце октября.

Особенно подешевели курорты Египта (-26%) и Турции (-22%). В частности, в Анталию тур на 10 ночей с вылетом в последнюю неделю октября обойдется примерно в 87 тысяч рублей на двоих по системе «все включено». Можно найти и дешевле на 50%.

Источник: atorus.ru.