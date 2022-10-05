Не торопились? И правильно! Турция, Египет, Таиланд и Мальдивы подешевели почти в два раза

В конце октября можно будет улететь в теплые страны за сущие копейки.
Заграничные туры стали дешеветь в России.

Заграничные туры стали дешеветь в России. Фото: Global Look Press

Осенний отдых для россиян на некоторые направления подешевел практически вдове. В частности, в конце октября можно купить за полцены путевки в Турцию, Египет, Таиланд и на Мальдивы.

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Еще недавно в Турцию или Египет можно было улететь за 150–200 тысяч рублей на двоих, теперь эту цифру можно смело делить пополам, особенно в конце октября.

Особенно подешевели курорты Египта (-26%) и Турции (-22%). В частности, в Анталию тур на 10 ночей с вылетом в последнюю неделю октября обойдется примерно в 87 тысяч рублей на двоих по системе «все включено». Можно найти и дешевле на 50%.

Источник: atorus.ru.

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