Не только тушенка: что взять из продуктов, если вас призвали

Желательно иметь при себе запас еды на три-семь дней. Номер один из продуктов — кусковой сахар: он хорошо хранится. Не помешает немного молотого кофе: его можно заваривать даже в котелке. К нему можно добавить сгущенное молоко.

Возможно, кого-то лучше взбодрит не кофе, а чай: его рекомендуется упаковать в картонную коробку и обернуть в фольгу, а потом уже поместить в целлофан, чтобы чай не потерял своих вкусовых качеств и полезных свойств.

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Утолить голод поможет тушенка, только, чтобы не нести лишний вес, лучше выбрать продукт не в металлических банках, а в мягкой упаковке. Правильная тушенка — с маркировкой ГОСТ 32125-2013.

Наконец, не помешает батон-другой сырокопченой колбасы. Она достаточно сытная и не тяжелая, да и храниться может долго, сообщает издание «РИАМО».