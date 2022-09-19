Не только стоматолог: названы самые высокооплачиваемые сентябрьские вакансии Москвы

Стало известно, какие специалисты могут претендовать в Москве на самую высокую зарплату. Архитектор-проектировщик с опытом работы от 3 лет может устроиться в строительную компанию и получать от 250 тысяч рублей в месяц, — причем со свободным посещением офиса. Ему нужно будет создавать архитектурные проекты и типовые чертежи.

SMM-менеджера ждут в одной из сетей цветочных салонов и готовы платить 200 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит разработка визуальной концепции и стратегии продвижения бренда в соцсетях, а также ведение сайта компании.

Зарплату до 200 тысяч рублей может получать также PHP-разработчик — он нужен в компании по созданию цифровых продуктов. В частных стоматологических клиниках предлагают хорошую зарплату — от 250 тысяч рублей — опытным врачам-стоматологам.

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Менеджер по продажам сможет зарабатывать 230 тысяч рублей — при условии выполнения плана. Хорошему автоэлектрику-диагносту готовы платить до 250 тысяч рублей, а мастер по ремонту ноутбуков, имеющий опыт работы не менее 5 лет, сумеет заработать не меньше 200 тысяч, сообщает издание «РИАМО».