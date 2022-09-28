Не только кнопочный телефон и лекарства: что нужно взять с собой, если вас призвали

Первое, чем необходимо запастись призывнику, это тактический рюкзак, а еще — тактическая сумка и «разгрузочный пояс». Добавьте сюда спальный мешок и коврик-пенку. Все документы следует герметично упаковать в пленку. Список с адресами и телефонами родных должен быть заламинирован.

Телефон можно с собой брать только кнопочный, никаких смартфонов. Можно взять с собой наличные деньги — разрешена сумма до 10 тысяч рублей. Стандартный гигиенический набор включает в себя зубную щетку и пасту, мыло и туалетную бумагу, можно добавить шампунь, стиральный порошок, крем для рук.

Не забудьте иголки и нитки, фонарик, наручные часы, зажигалку, спички, блокнот и ручку. В аптечку надо сложить все необходимые препараты, а также бинты, обеззараживающие и кровоостанавливающие средства.

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Нелишним будет запас продуктов на три дня: консервы, сахар, чай, кофе, сгущенка, сухая колбаса. Одежда должна соответствовать времени года. В списке самого необходимого — 3–5 комплектов белья, шерстяные носки, сменная обувь, разношенные берцы, свитер, термобелье, перчатки, дождевик.