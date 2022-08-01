Не так уж выгодно: покупателей на AliExpress ждет неприятный сюрприз

Долгие годы многие россияне закупались на AliExpress по минимальным ценам. Но колебания курса доллара сказывались на окончательной сумме в корзине. А за последний месяц и вовсе доллар, по расчетам китайского маркет-плейса, ощутимо вырос. Сейчас он стоит 73 рубля, то есть по сути на 10 рублей дороже.

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Таким образом, для тех, кто собирается делать покупки на AliExpress, ждет неприятный сюрприз в виде повышения цен из-за нового курса валюты, сообщает сайт Konkurent.