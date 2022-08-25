«Не просто магазин мебели»: Решетова объяснила, почему IKEA не будет достойной замены

Как отметила Решетова, с точки зрения бизнеса - это отдельная корпоративная культура. По ее словам, любой бизнесмен хотел бы подобную корпоративную культуру в своем деле.

«Потому что в таких условиях дело обречено на постоянное развитие, на прогресс. ИКЕА задавала тон на бизнес-рынке - это факт. Не знаю другого примера, вот честно. В любом случае, у других компаний есть два года форы, так что посмотрим», - заметила Решетова.

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Ранее стало известно, что ИКЕА не собирается продавать свой российский бизнес. Компания рассчитывает вернуться на рынок в течение двух лет.