Не придется отпрашиваться с работы: у россиян может появиться дополнительный выходной

В Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной день. С такой инициативой выступил депутат Олег Матвейчев. Он адресовал обращение главе Минтруда Антону Котякову, сообщает PRIMPRESS.

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Матвейчев решил, что было бы неплохо давать россиянам отдохнуть в свой день рождения. Именинник смог бы тогда спокойно и без суеты сделать праздник себе и близким. Ведь, как известно, день рождения только раз в году, а граждане довольно часто вынуждены отпрашиваться у руководителя в свой праздник или просить неоплачиваемый отпуск.