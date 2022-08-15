Не попасть в Европу? Какие страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном

В России многие любят путешествовать. Однако цены на авиабилеты этим летом выросли. Следом подорожали и туры в отдаленные страны. На Кубу не попасть без пересадок, так как прямых рейсов туда из Москвы нет. В этом году Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, что и стало причиной отмены многих рейсов.
Однако теперь Евросоюз обсуждает прекращение выдачи россиянам шенгена. Некоторые страны уже не намерены пускать к себе жителей России. Уже 11 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу Эстонии объявил, что прибалтийская страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу.
Исключения будут действовать для сотрудников дипмиссий Эстонии и родственников граждан республики.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в свою очередь заявил, что жители страны, получившие российское гражданство, будут вынуждены покинуть европейское государство. Он уточнил, что в Латвии в скором времени внесут необходимые уточнения в законы республики.
В Еврокомиссии отмечают, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз россиянам, так как есть ряд категорий людей, которым визы должны выдаваться в любом случае, пишет Lenta.
Пока у Россиян все еще есть возможность попасть в Европу. Многие ездят в Финляндию, куда даже был особый ажиотаж, когда страна открыла границы. Шенгенские визы также выдают многие страны ЕС.