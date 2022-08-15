Не попасть в Европу? Какие страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в свою очередь заявил, что жители страны, получившие российское гражданство, будут вынуждены покинуть европейское государство. Он уточнил, что в Латвии в скором времени внесут необходимые уточнения в законы республики.

В Еврокомиссии отмечают, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз россиянам, так как есть ряд категорий людей, которым визы должны выдаваться в любом случае, пишет Lenta.

Пока у Россиян все еще есть возможность попасть в Европу. Многие ездят в Финляндию, куда даже был особый ажиотаж, когда страна открыла границы. Шенгенские визы также выдают многие страны ЕС.