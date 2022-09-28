«Не подпадают под мобилизацию»: дали официальное уточнение по призывным ребятам

Граждане России, которые в настоящее время проходят срочную службу в армии, не могут быть мобилизованы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Но их могут призвать на защиту целостности страны только после увольнения в запас, сообщает портал «Объясняем.рф», созданный специально для уточнения правительственной информации.

Также на сайте сообщили, что под мобилизацию могут попасть люди, которые вообще не были в армии, если возникнет такая необходимость, но не в приоритетном порядке.

В первую очередь призывают резервистов: мотострелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.