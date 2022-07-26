Не переплачивайте! Как правильно выбрать ноутбук, рассказал эксперт

Как выбрать ноутбук в магазине, задаются многие покупатели. И председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко дал простой, но действенный совет гражданам, который поможет сэкономить время и деньги.
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При приобретении ноутбука нет смысла ориентироваться на правило «чем дороже, тем лучше», потому что среднестатистическому пользователю в быту не будет видно разницы между дорогостоящей техникой и эконом-сегментом, объясняет эксперт. Поэтому золотое правило – покупать для домашнего использования лэптоп нужно в среднем ценовом диапазоне.
«Не надо искать самый дешевый, он вам не понравится. А самый дорогой вам тоже не понравится, потому что он ничем не будет отличаться от того, что в среднем ценовом диапазоне. Выбирать между ними совершенно бессмысленно, потому что они абсолютно одинаковые...», - объяснил эксперт cайту «Радио Sputnik» и указал на цену в 40 тысяч рублей.