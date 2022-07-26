Не переплачивайте! Как правильно выбрать ноутбук, рассказал эксперт

Как выбрать ноутбук в магазине, задаются многие покупатели. И председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко дал простой, но действенный совет гражданам, который поможет сэкономить время и деньги.

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При приобретении ноутбука нет смысла ориентироваться на правило «чем дороже, тем лучше», потому что среднестатистическому пользователю в быту не будет видно разницы между дорогостоящей техникой и эконом-сегментом, объясняет эксперт. Поэтому золотое правило – покупать для домашнего использования лэптоп нужно в среднем ценовом диапазоне.