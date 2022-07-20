Не отправляйте СМС! Сбербанк рассказал, как мошенники хитро списывают деньги

Новый способ обмана сейчас активно распространяется в России, теперь людям нужно быть предельно осторожными, отправляя сообщения людям, которые якобы решили вам помочь.

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Об этом рассказал Сбербанк, предупредив, что сейчас наблюдается всплеск этой махинации. Мошенники от имени «сотового оператора» говорят по телефону потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к ее номеру несанкционированную переадресацию.

Затем они убеждают своих собеседников, что для отключения этой функции необходимо ввести на устройстве короткую команду. После этого все СМС, отправляемые на номер жертвы, будут переадресованы на телефон злоумышленников.

Чаще всего такие звоночки поступают людям, чьи платежные данные уже были скомпрометированы (например, на фишинговом сайте). Имея номер карты, CVV-код (которые человек сам вбил на фишинговом сайте), а также СМС с одноразовыми паролями, мошенники беспрепятственно способны покупать все, что угодно в интернете. И, что самое страшное, зарегистрироваться в личном кабинете интернет-банка и получить доступ ко всем счетам.

Источник: ТАСС.