Не надо ждать трехлетия ребенка: материнский капитал разрешили использовать на оплату частных детсадов

Теперь семьи с детьми могут тратить средства материнского капитала на оплату образовательных услуг в частных детских садах, которые созданы индивидуальными предпринимателями. Соответствующий закон был принят накануне.

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Главное условие расходования средств по новой статье — это наличие лицензии на образовательную деятельность у частного садика. И дожидаться трехлетия малыша, давшего право семье на МСК, не нужно. Использовать средства можно как на ясли, так и на оплату за другого ребенка, сообщает «Российская газета».