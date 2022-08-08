Не надо было копить! Долги за коммуналку в России решили не прощать

Депутат Госудумы Галина Хованская категорически исключила такую возможность, выступив с заявлением.

«Нет, этого сделано не будет никогда. Нужно усилить адресную защиту, но, несмотря даже на поддержку президента моего предложения, это сталкивается с позицией Минфина, который считает деньги, но не считает последствия», — передало слова Хованской радио «Говорит Москва».

Депутат считает, что списание долгов с такой огромной суммой может привести к необратимым последствиям. Чтобы совсем не упасть в долговую яму, Хованская предложила взыскивать с должников хотя бы помаленьку — от 10% от долга.