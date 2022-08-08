Не надо было копить! Долги за коммуналку в России решили не прощать

Россияне накопили рекордные долги за коммуналку по итогам первого квартала 2022 года — 804 миллиарда 504 миллиона рублей. В связи с этим на государственном уровне обсуждалась тема списания долгов граждан в связи с непростой экономической ситуацией.
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Депутат Госудумы Галина Хованская категорически исключила такую возможность, выступив с заявлением.
«Нет, этого сделано не будет никогда. Нужно усилить адресную защиту, но, несмотря даже на поддержку президента моего предложения, это сталкивается с позицией Минфина, который считает деньги, но не считает последствия», — передало слова Хованской радио «Говорит Москва».
Депутат считает, что списание долгов с такой огромной суммой может привести к необратимым последствиям. Чтобы совсем не упасть в долговую яму, Хованская предложила взыскивать с должников хотя бы помаленьку — от 10% от долга.