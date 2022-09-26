Не Москва: в каком городе России самые большие зарплаты

Исследователи агентства РИА Новости составили рейтинг городов нашей страны с самыми большими зарплатами.

Забавно, что Москва заняла только четвертое место. Конкуренцию столице составили Салехард и Южно-Сахалинск со среднемесячными зарплатами в 115,5 и 110,8 тысячи рублей.

На первом месте расположился Новый Уренгой. Средняя зарплата по городу составляет 129,5 тысячи рублей в месяц.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный — там среднемесячные выплаты не превышают 36 тысяч рублей.