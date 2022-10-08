Не храните эти вещи в багажнике! С 9 октября водителей начнут лишать прав по новым правилам

Российских автолюбителей ждут новые проверки со стороны сотрудников ГИБДД. Водители рискуют лишиться прав управления машиной всего из-за одного предмета, который может быть обнаружен в багажнике.

По информации PRIMPRESS, новые правила будут касаться перевозки крупногабаритных вещей. В частности, велосипедов. Ожидается, что проверки начнутся уже с 9 октября.

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