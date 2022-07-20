«Не факт, что примут в Турции»: Стрелец посоветовала заказать карту «Мир» в иностранном банке

При этом Надежда Стрелец дала дельный совет подписчикам. «Лучше закажите карту «Мир» в иностранном банке, а не в том, который находится под санкциями. Мой сберовский «Мир» не факт, что примут в Турции», - заметила журналистка.

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Напомним, что «Мир» - российская национальная платежная система. Расчеты по карте производятся в рублях.