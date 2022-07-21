Не достались никому: в Петербурге сотрудник ИКЕА повредил и выкинул партию сковородок

Пока россияне записываются в лист ожидания на онлайн-покупки в период последней в нашей стране распродажи Икеа, в Кудрово Всеволожского района Ленобласти товары бренда уже выводят из ассортимента. В Сети появилось видео, как сотрудник гипермаркета повреждает и выбрасывает одну за другой сковородки, сообщает «Фонтанка».

Поклонники продукции бренда пришли в негодование, выражая его в соцсетях самым разным образом, в том числе и с помощью юмора.

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Напомним, Икеа объявила об уходе с российского рынка и сейчас распродает остатки товаров со складов страны.