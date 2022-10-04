Не доллар и не евро: в какую валюту россиянам посоветовали переводить деньги

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что деньги россиянам сейчас следует вкладывать с китайские юани. По его мнению, доллары и евро сейчас нецелесообразны. И главная причина — санкции.

«Пара юань/рубль хорошо коррелирует с парами доллар/рубль и евро/рубль. Такой вариант является хорошей альтернативой без комиссии за хранение», Ч заявил он агентству «Прайм».

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Эксперт также призвал граждан нашей страны продавать доллары из-за возможных рисков прекращения торговли.