Не будет ни копейки: пенсионеров и получателей пособий предупредили о потере денег

Граждане России, которые являются получателями социальных выплат — пенсий, пособий и выплат, — давно стали жертвами мошеннических схем. Незащищенные слои населения, как правило, очень доверчивы, если речь идет о выгодных акциях или привлекательных обещаниях. Сайт Konkurent.ru сообщает о еще одном способе, в результате которого люди могут лишиться всего.

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Злоумышленники звонят гражданам и представляются работниками компаний сотовой связи. Они сообщают, что их денежные средства под угрозой, нужно ввести набор цифр на телефоне, чтобы предотвратить потерю. Если на том конце человек это делает, то преступники получают полный контроль над его гаджетом.

В итоге все данные, включая СМС-сообщения и уведомления, доступ к мобильным приложениям банков или к личному кабинету, становятся доступны мошенникам. Они моментально обчищают жертву до копейки, а вернуть средства уже невозможно.