Не берите сейчас ипотеку! Поручено снизить ставки до минимальных показателей!

Владимир Путин поручил кабмину изменить условия льготной ипотеки на территории РФ уже в ближайшие дни. Данное распоряжение обнародовано на сайте Кремля 22 июля.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В документе написано, что процентная ставка по ипотечным кредитам на жилье в новостройках должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования. Изменения в условия льготной ипотечной программы правительство обязано внести до 25 июля.

Соответственно, стоит подождать некоторое время, чтобы дождаться более выгодных условий, чем хватать сейчас явно невыгодные для обычных граждан предложения банков.